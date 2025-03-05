من جديد.. أدوية سامراء تستأنف إنتاج مرهم بروكتوسام وطرحه بالسوق المحلية

2025-03-05 12:25:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع- فليح العبيديأعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الأربعاء، عن استئناف إنتاج مرهم بروكتوسام وطرحه بالسوق المحلية.وقال مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، محمد عبد القادر النعيمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم استئناف العمل بإنتاج مرهم بروكتوسام (Proctosam)، أحد العلاجات الشرجية الفعالة بعد توقف دام طويلاً، حيث باشرت كوادر مصنع ابن حيان والأقسام الساندة لها، الإنتاج بعد تأمين المواد الأولية اللازمة ضمن الخطة الإنتاجية لشهر آذار الحالي".وأضاف أن "المرهم يُستخدم في علاج البواسير الداخلية والخارجية، والأكزيما الشرجية والتهابات المستقيم قبل وبعد العمليات الجراحية، حيث يتميز بفعاليته العالية ودقته التصنيعية وفق أعلى المواصفات العالمية والدساتير الدوائية الأمريكية والبريطانية"، مشيراً إلى أن "الشركة سوف تنتج كميات كبيرة من المرهم لصالح الوكالة التسويقية التخصصية لضمان توفره في الأسواق المحلية".