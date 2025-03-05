محافظ بغداد يحدد موعد افتتاح مدخل العاصمة الشمالي

2025-03-05 12:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أوضح محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، تفاصيل الأعمال في مداخل العاصمة بغداد الخمسة، مؤكدا أن مدخل بغداد - نينوى سيفتتح خلال شهرين، فيما أشار إلى أن الأعمال جارية لتنفيذ عدة مشاريع للماء والمجاري.

وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك خمسة مداخل في العاصمة بغداد، وهي مدخل بغداد - نينوى، نسبة الإنجاز فيه 84%، وسيتم افتتاحه خلال شهرين، وهو مدخل مهم جدا، وسيكون الطريق بعرض 16 متراً في كل جانب في الاتجاهين، مما يعني أربع مسارات تكفي لأربع سيارات في كل اتجاه، وسيستوعب مدخل الدخول إلى بغداد".

وتابع: "تم صب المدخل بالكونكريت ويضم ما يقارب 15 جسراً، وستتم إضافة جسر آخر للمشاة وأربعة جسور لتقاطعات السيارات، كما تم تأثيث الطريق بالكامل وتجهيزه بالكاميرات".

وأضاف، أن "مدخل بغداد - بابل، تم استئناف العمل به بعد توقفه بسبب التعارضات، والآن نسبة الإنجاز في تصاعد مستمر، أما مدخل بغداد - بعقوبة القديم، فقد تأخر بسبب أن الشركة المنفذة هي شركة إسبانية، وكان هناك تعارض في صدور أعمال مماثلة، لكننا تجاوزنا هذه المشكلة في الوقت الحالي وتم حلها، وسنبدأ العمل به قريباً".

وأشار إلى أن "المدخل الخامس هو بغداد – واسط، كان العمل مشتركاً مع وزارة الإعمار، ولكن تم الاتفاق على أن تتولى وزارة الإعمار تنفيذ المدخل بالكامل، بينما تتولى محافظة بغداد تأثيث جزء من الطريق مثل الإنارة".

وعن مشاريع الماء والمجاري، ذكر محافظ بغداد، أن "هناك عدة مشاريع للماء والمجاري، وهي مشروع مجاري أبو غريب، مشروع النهروان، مشروع ماء الوحدة، ومشروع ماء الراشدية".

وفي سياق منفصل، بيّن المحافظ أن "مشكلة الاختناقات المرورية تولت الجزء الأكبر منها وزارة الإعمار وأمانة بغداد، لأنها تقع في مركز العاصمة، لكن محافظة بغداد قد تشارك في المستقبل من خلال الطرق الحلقية كجهة مساندة عبر إزالة التجاوزات والتعارضات".