مقتل مدني في قضاء الشامية بالديوانية بظروف غامضة

2025-03-05 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – الديوانية

أكد مصدر أمني مطلع، اليوم الأربعاء (5 آذار 2025)، مقتل مدني في ظروف غامضة قرب منزله في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية.

وأوضح المصدر لـ "بغداد اليوم" أن "المدني قتل في زقاق شعبي شرق قضاء الشامية، ولا تزال دوافع الجريمة مجهولة حتى الآن".

وأضاف أنه "تم فرض طوق أمني حول المنطقة وفتح تحقيق بالحادث، كما تم تشكيل لجنة مختصة للوقوف على ملابساته".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع"، مؤكداً أن "التحقيقات السابقة كشفت عن بعض الخيوط التي قد تساهم في كشف ملابسات الجريمة"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي بانتظار التقرير النهائي".



