مساعد مدرب الطلبة: المنافسة ما زالت قائمة وسنواصل السعي نحو المربع الذهبي
2025-03-05 12:35:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد المدرب المساعد لنادي الطلبة، أحمد باسم، أن الفريق لا يزال ضمن دائرة المنافسة على المربع الذهبي، رغم الخسارة أمام الشرطة في ختام الجولة الـ 22 من دوري نجوم العراق.
وقال باسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريقنا تسيد المباراة خلال 45 دقيقة الأولى وفرضنا أفضليتنا من جميع النواحي، إلا أن الحظ حالف الشرطة في الثواني الأخيرة بعد استغلالهم هجمة من نصف فرصة، وهذا ما يميزهم كفريق كبير".
وأضاف باسم أن "حالة الطرد التي تعرض لها لاعبنا كرار محمد أثرت في مجريات المباراة، خصوصاً وأن هناك حالة طرد واضحة على لاعب الشرطة، أكام هاشم لم يحتسبها الحكم، لكننا لا نبرر الخسارة بذلك".
وأشار باسم إلى أن" تعيين نفس الحكم لقيادة مباراتين متتاليتين للفريق أمام نفط ميسان ثم الشرطة أمر يثير التساؤلات، مؤكداً أن الفريق قدم مستوى جيداً وسيسعى للتعويض في المباريات المقبلة".
وتابع باسم أنه" ما زال هناك وقت لتحقيق أهدافنا، وسنواصل العمل لتحقيق مركز يليق باسم نادي الطلبة وتاريخه العريق".
أكد المدرب المساعد لنادي الطلبة، أحمد باسم، أن الفريق لا يزال ضمن دائرة المنافسة على المربع الذهبي، رغم الخسارة أمام الشرطة في ختام الجولة الـ 22 من دوري نجوم العراق.
وقال باسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريقنا تسيد المباراة خلال 45 دقيقة الأولى وفرضنا أفضليتنا من جميع النواحي، إلا أن الحظ حالف الشرطة في الثواني الأخيرة بعد استغلالهم هجمة من نصف فرصة، وهذا ما يميزهم كفريق كبير".
وأضاف باسم أن "حالة الطرد التي تعرض لها لاعبنا كرار محمد أثرت في مجريات المباراة، خصوصاً وأن هناك حالة طرد واضحة على لاعب الشرطة، أكام هاشم لم يحتسبها الحكم، لكننا لا نبرر الخسارة بذلك".
وأشار باسم إلى أن" تعيين نفس الحكم لقيادة مباراتين متتاليتين للفريق أمام نفط ميسان ثم الشرطة أمر يثير التساؤلات، مؤكداً أن الفريق قدم مستوى جيداً وسيسعى للتعويض في المباريات المقبلة".
وتابع باسم أنه" ما زال هناك وقت لتحقيق أهدافنا، وسنواصل العمل لتحقيق مركز يليق باسم نادي الطلبة وتاريخه العريق".