العراق يرفع احتياطياته من الذهب بمقدار 10 أطنان

2025-03-05 12:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاربعاء، أن العراق رفع احتياطاته من المعدن النفيس بمقدار 10 أطنان.

ووفقاً لأحدث جدول نشره المجلس في شهر آذار الجاري، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "العراق رفع حيازته من الذهب بمقدار 10 أطنان لتبلغ حيازته 162.7 طناً بعد أن كانت 152.7 أطنان خلال الشهر الماضي وهي تمثل 13.6% من باقي احتياطاته الأخرى".

واضاف ان 'العراق وصل إلى المرتبة 28 في القائمة من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول"، مبينا أن "العراق جاء رابعا عربيا بعد السعودية ولبنان والجزائر".

وأشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم بواقع 8.133 ألف طن، تليها ألمانيا 3.351 ألف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 ألف طن، فيما تذيلت أيسلندا بـ 2 طن".

ورفع احتياطيات الذهب يعني زيادة كمية الذهب التي تحتفظ بها الدولة أو البنك المركزي كاحتياطي مالي، وذلك لتعزيز الأمان المالي والقدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية أو المالية.

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.