2025-03-05 12:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مجلس القضاء الاعلى، يوم الأربعاء، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة "ارهابيين" لانتمائهم إلى ما يسمى "هيئة فكاك الاسرى" لتنظيم داعش.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن "الإرهابيين الثلاثة اعترفوا بالانتماء إلى ما يسمى هيئة فكاك الاسرى داخل السجن عندما كانوا يقضون محكوميتهم عن جرائم ارهابية لغرض تجنيد السجناء وإعادة ربطهم بداعش بعد خروجهم من السجن".

ووفقا للبيان، فإن الأحكام بحقهم صدرت وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات.

وفي بيان ثان ذكر المجلس أن، محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

واشار البيان الى، ضبط بحوزة المدان كيلو غرام و900 غرام من مادة الكريستال المخدرة.

هذا وقد صدر الحكم استناداً لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وفقا للبيان.