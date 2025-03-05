2025-03-05 13:00:37 - المصدر: ايشان

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة ارهابيين لانتمائهم إلى ما يسمى هيئة فكاك الاسرى التابعة إلى كيان داعش الإرهابي. ووفقا لإعلام مجلس القضاء الأعلى، فإن الارهابيين الثلاثة اعترفوا بالانتماء إلى ما يسمى هيئة فكاك الاسرى داخل السجن عندما كانوا يقضون محكوميتهم عن جرائم ارهابية لغرض تجنيد السجناء وإعادة ربطهم بالكيان الإرهابي […]

ظهرت المقالة المؤبد لثلاثة إرهابيين خططوا لإعادة إحياء داعش من داخل السجون أولاً على ايشان.



