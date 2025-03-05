2025-03-05 13:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعانطلقت مبادرة "بأمان معاً" لتعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية من خلال تمكين المراهقين العراقيين (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا)، وأولياء الأمور، والمعلمين، من المهارات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمي.المبادرة أطلقتها شركة تيك توك، بالتعاون مع مؤسسة أنسم للحقوق الرقمية ومن المقرر أن يتم تنفيذها في 15 محافظة عراقية لتصل إلى 33,250 طالباً وولي أمر وأعضاء هيئة تدريس حيث تهدف إلى تعزيز السلامة عبر الإنترنت وتعزيز المشاركة الرقمية المسؤولة للمراهقين العراقيين وأولياء أمورهم ومعلميهم.وتوفر المبادرة ورش عمل مخصصة وموارد تفاعلية لزيادة الوعي بالسلامة الرقمية، والسلوك المسؤول عبر الإنترنت، والتقييم النقدي للمحتوى، كما تعزز المبادرة التعاون بين تيك توك والمدارس وأولياء الأمور وINSM، مع تطوير مواد تعليمية ذات صلة ثقافية باللغتين العربية والكردية.وتعتمد هذه المبادرة على نهج هجين يجمع بين التدريب على إعدادات الخصوصية، وإدارة المحتوى، ومنع التنمر الإلكتروني، وتعزيز الثقافة الإعلامية الرقمية، كما تشمل الجهود المبذولة، إشراك أولياء الأمور والمعلمين، وإنشاء منصات نقاش عبر الإنترنت، وتطوير شراكات جامعية لإجراء أبحاث وحملات توعوية يقودها الطلاب.