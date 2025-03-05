زراعة كردستان تحظر صيد الأسماك لمدة 3 أشهر

2025-03-05 13:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

أعلنت وزارة الزراعة في إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (5 آذار 2025)، عن حظر صيد الأسماك لمدة 3 أشهر، وذلك تزامناً مع موسم التكاثر.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأن "وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة إقليم كردستان، تحظر صيد الأسماك لمدة 3 أشهر، وذلك تزامناً مع موسم التكاثر".

وبينت الوزارة، بأن "الحظر يبدأ بتاريخ 10 آذار ويستمر لغاية 20 حزيران المقبل".

واضافت، ان "الحظر يشمل أنواع الصيد، مثل الصيد بالكهرباء والمواد السامة والمتفجرات والشباك الدقيقة، والتي تتسبب بتدمير الحياة المائية"، مؤكدة، بأنها "محظورة في جميع الأوقات".