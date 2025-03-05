بعد 500 يوم انتظار... مطالبات نيابية بحسم عقود آلاف الخريجين في ديالى

2025-03-05 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

أكدت النائب نورس العيسى، اليوم الأربعاء (5 اذار 2025)، أنها وجهت سؤالاً برلمانياً إلى محافظ ديالى عدنان الشمري لبيان السند القانوني لتأخير حسم أكثر من 7000 درجة عقد في دوائر المحافظة.

وقالت العيسى لـ"بغداد اليوم"، إن "التأخير الذي امتد لنحو 500 يوم أثار العديد من علامات الاستفهام"، مؤكدةً "أهمية بيان الأسباب الموضوعية التي دفعت إلى تأخير حسم هذه العقود التي ينتظرها الآلاف من الخريجين من مختلف الاختصاصات".

وأضافت أن "كتاباً رسمياً تم توجيهه بهذا الشأن، على أن ترد الإجابة خلال 15 يوماً وفقاً للمادة 15 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته".

وأشارت العيسى إلى أنه "لابد من حسم هذه العقود التي تأخرت مقارنة ببقية المحافظات"، مشددة على أن "تأخيرها يستدعي تقديم إجابات قانونية واضحة".

وتعد هذه القضية جزءاً من المشهد الأوسع في العراق حيث يواجه المواطنون، خاصة الخريجون، صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل حكومية، وهو ما يعكس التحديات المستمرة في القطاع الإداري والوظيفي في البلاد.