2025-03-05 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (5 اذار 2025)، مقتل مدني قرب محله في سوق شعبي ببغداد.

وقال المصدر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "مدنياً قتل قرب محله في منطقة أبو دشير في الدورة ببغداد من قبل أحد الأشخاص".

وأضاف المصدر، أنه تم التعرف على هوية الجاني، وأن الأجهزة الأمنية باشرت بعملية ملاحقته لبيان دوافعه.

واكد أن "الأجهزة الأمنية استنفرت من أجل اعتقال الجاني"، مشيراً إلى أنه "لا تعرف حتى هذه اللحظة دوافع القتل سواء كانت هناك خلافات مادية أو عشائرية، ولكن ما أن يتم اعتقال الجاني ستتوضح الصورة".