2025-03-05 13:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد صوّت مجلس محافظة نينوى، على اقالة رئيسه احمد الحاصود من منصبه عقب جلسة استجوابه التي انعقدت قبل ظهر اليوم الأربعاء. وعقد المجلس جلسة استجواب الحاصود بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 29 عضوا من أعضاء المجلس. وصوت 16 عضوا على عدم القناعة بأجوبة رئيس المجلس في الرد على التهم الموجهة إليه من قبل كتلة […]

