الزراعة تنفي انتشار الحمى القلاعية وتؤكد فاعلية اللقاحات

المدى/بغداد نفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، صحة انتشار الحمى القلاعية بسبب عدم فاعلية العلاجات واللقاحات، فيما بينت أن لقاحات الحمى القلاعية من مناشئ رصينة وتخضع للمواصفات الفنية والفحوصات المختبرية. وقالت مسؤولة الإعلام في دائرة البيطرة التابعة الى وزارة الزراعة، زينب رحيم، بحسب الوكالة الرسمية، إنه "لا صحة لانتشار الحمى القلاعية، بسبب عدم فاعلية العلاجات واللقاحات". […]

