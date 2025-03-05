أمانة بغداد تطلق المرحلة الأولى من مشروع "غابات بغداد المستدامة"

2025-03-05 13:55:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، انطلاق المرحلة الأولى من الأعمال التنفيذية لمشروع “غابات بغداد المستدامة”، الذي سيتم تنفيذه على أرض معسكر الرشيد، ليكون أكبر غابة حضرية في العراق بمساحة 12 مليون متر مربع، تضم أكثر من مليون شجرة معمرة. وذكرت الأمانة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن الشركة المنفذة باشرت أعمال إزالة الأنقاض واستبدال التربة، تمهيدًا لإنشاء تلال خضراء، شلالات، وممرات مائية تحاكي الطبيعة، مما يجعل المشروع رئة خضراء جديدة ووجهة سياحية لأهالي العاصمة. وأضاف البيان أن هذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في التنمية المستدامة اصبح واقعا على الأرض بسبب إصرار حكومة الخدمات الحالية، على أن تكون كامل الأرض المخصصة للمنطقة معسكر الرشيد مساحة خضراء، حيث تمسكت بخطتها في تغيير استخدام الأرض من مشروع سكني إلى مسطحات خضراء، بهدف تحسين البيئة والتصدي لتحديات التغير المناخي والتلوث. وأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في نهاية العام 2024، الأعمال التنفيذية لمشروع غابات بغداد المستدامة. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب السوداني فأن المشروع سيُنفذ على أرض معسكر الرشيد. وكان مجلس الوزراء وافق في 18 آب 2024، على إحالة مشروع تحويل أرض معسكر الرشيد، شرق بغداد، إلى مناطق غابات مستدامة وسياحية، ضمن مواصفات عالية تتوافق مع البيئة، واستثمار المساحة المخصصة للنشاط الترفيهي فقط. وتمثل المساحات الخضراء متنفسا لمواطني العاصمة بغداد، فضلا عن زيادة المساحات الخضراء التي تأثرت بسبب ظروف التغير المناخي وتجريف الاراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية. ويضم المشروع 28 غابة متنوعة الأنشطة، تشمل غابة الثقافة والفنون، غابة الأطفال والترفيه، غابة السيدات، غابة التكنولوجيا والابتكار، غابة الرياضة واللياقة البدنية، إضافة إلى الجناح الوطني وقرية الغابة العالمية، كما يتضمن المشروع بحيرة اصطناعية عملاقة بمساحة 1.5 مليون متر مربع، تتخللها قنوات مائية، إلى جانب مرافق ترفيهية وثقافية مثل المسرح، المتحف، السينما، والمرافق الرياضية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام