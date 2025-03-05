بينها زيادة الوزن.. هذه أضرار العصائر المحلاة خلال رمضان

2025-03-05 13:55:14 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

يعتبر استبدال شرب المياه بالعصائر المحلاة خلال شهر رمضان من السلوكيات غير الصحية التي يغفل عنها العديد من الصائمين، وخصوصاً عند شربها بعد انقطاع لساعات طويلة عن الطعم والشراب.

ويعد تقديم العصائر على مائدة الإفطار في رمضان لتعويض الجسم عن الماء والفيتامينات المفقودة طوال ساعات الصيام، من العادات الغذائية الرمضانية التي لا يتخلى عنها الصائمون في شهر رمضان، إلا أن بعضهم يتبعون عادة غذائية قد تضرهم.

بديل غير صحي

وينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن عادة استبدال شرب المياه بالعصائر المحلاة والتي تعتبر بديلا غير صحي في رمضان، في ظل انخفاض مستوى السكر في الدم، بسبب اضرارها بصحة الجسم كما تساهم في زيادة الوزن السريعة.

وتوضح أخصائية التغذية، فاطمة بن عمار، أن العصائر وخصوصاً المحلاة لا تعتبر بديلا عن مياه الشرب التي تضمن، بالمقدار المطلوب خلال فترة الإفطار، الترطيب للجسم وتجنب الشعور بالعطش خلال فترة الصيام، فيما تزيد العصائر المحلاه من العطش.

وتوضح بن عمار في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ذلك يرجع بالنظر لأن العصائر المحلاة تعتبر من العصائر التي تحتوي على كميات هائلة من السكر والتي تعتبر ذات سرعة امتصاص سريعة جداً في الجسم، مما يسبب العديد من المشاكل للجسم خلال شهر رمضان وبعد انتهاء الصيام.





وتؤكد أخصائية التغذية أن تناول العصائر المحلاة فى بداية الإفطار له العديد من الأضرار من أهمها: