إنزال جوي يطيح بثلاث مضافات لداعش في تلال بلكانه

2025-03-05 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - سليمانية

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (5 آذار 2025)، عن تفاصيل عملية أمنية نوعية نفذتها قوة خاصة في تلال بلكانه على الحدود الإدارية بين محافظتي السليمانية وصلاح الدين.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "قوة أمنية خاصة نفذت عملية إنزال جوي في الجزء الغربي من تلال بلكانه، ضمن المناطق الفاصلة بين صلاح الدين والسليمانية من جهة طوزخورماتو، وهي مناطق معقدة جغرافيًا".

وأوضح أن "العملية أسفرت عن تدمير ثلاث مضافات تابعة لتنظيم داعش بشكل مباشر، مع تمشيط شامل للمنحدرات المحيطة"، مؤكدًا أن "العملية ما زالت مستمرة لتحقيق كافة الأهداف المحددة".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الحملة تأتي ضمن جهود مكثفة لإنهاء وجود المضافات الإرهابية في المناطق النائية من تلال بلكانه والمناطق المجاورة".











