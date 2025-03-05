ديالى تحت وطأة الحوادث.. 11 إصابة وحالة حرجة خلال الساعات الماضية

2025-03-05 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

أكدت دائرة صحة ديالى اليوم الأربعاء (5 آذار 2025) إصابة 11 مدنياً في حوادث سير وقعت خلال الساعات الماضية، بينها حالة حرجة.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى فارس العزاوي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "أربعة حوادث سير سجلت في مناطق متفرقة من المحافظة، ما أدى إلى إصابة 11 شخصاً، بينهم حالة حرجة".

وأضاف العزاوي أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية في بعقوبة والمقدادية لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ نجحت في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين".

وأوضح العزاوي أن "بعض المصابين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى بسبب إصاباتهم الطفيفة، في حين لا يزال آخرون يتلقون العلاج في المستشفى".

كما أشار إلى أن "السرعة العالية والاجتياز الخاطئ" كانا من أبرز الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث".











