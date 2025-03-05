إقالة الحاصود تشعل المحافظة.. كتلة "نينوى المستقبل" تتوعد بالقضاء

2025-03-05 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن أعضاء كتلة نينوى المستقبل، المنضوية ضمن تحالفات الإطارالتنسيقي، يوم الأربعاء، طعنهم بشرعية جلسة إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى أحمدالحاصود، مؤكدين عزمهم اللجوء إلى القضاء والمحكمة الإدارية لإبطال القرار.

وقالت ليال محمد علي، عضو مجلس المحافظة عن كتلة نينوى المستقبل، خلالمؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "جلسة الإقالة غير قانونية ولمتتضمن أي استجواب قانوني لرئيس المجلس"، معتبرة أن "الإجراءات المتبعةفي الجلسة “لم تكن صحيحة من الناحية القانونية".

وأضافت أن "ما جرى يمثل خيانة من قبل نائب رئيس المجلس وبعض الأعضاءالذين تم شراء ذمتهم لصالح جهات معينة".

من جهته، وصف عضو المجلس محمد عارف الشبكي استجواب رئيس المجلس بـ"المؤامرة"، مدعياً أن بعض الأعضاء الذين شاركوا في الإقالة لهم تاريخسابق في تسليم نينوى لتنظيم داعش".

وأشار الشبكي، إلى أن "ما حدث في الجلسة يذكر بالمؤامرات التي أدت إلىسقوط الموصل العام 2014"، مؤكداً أن "كتلة نينوى المستقبل ستتخذ إجراءاتقانونية للطعن في القرار، كون الإقالة تمت بطرق غير قانونية".

يُذكر أن مجلس محافظة نينوى عقد جلسة في وقت سابق من اليوم الأربعاء، صوتخلالها 16 عضواً من أصل 29 لصالح إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود، في ظل اعتراضاتشديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي.