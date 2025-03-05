2025-03-05 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الأربعاء، من "تخلف مريع" في قطاع النفط العراقي، مشيراً إلى تناقضات واضحة في سياسة استيراد وتصدير المنتجات النفطية.

وقال المرسومي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن العراق صدر في عام 2024 نحو 12.910 مليون طن من المنتجات النفطية، منها 11.548 مليون طن من النفط الأسود، أي ما يعادل 90% من إجمالي الصادرات.

وفي المقابل، استورد العراق في نفس العام حوالي 2.483 مليون طن من البنزين، مما يعكس، حسب المرسومي، "التخلف المريع" الذي يعاني منه قطاع تكرير النفط.

وأوضح أن النفط الأسود يشكل نحو نصف إنتاج المصافي العراقية، رغم أن أسعاره في السوق العالمية أقل من أسعار النفط الخام.

وأشار المرسومي إلى أن الحكومة كانت تأمل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين بعد تشغيل مصفاة كربلاء، ولكن لم يتحقق ذلك بسبب المشاكل التي تعاني منها المصفاة وأسباب أخرى.