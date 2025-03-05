حادثا سير يوديان بحياة أربعة أشخاص بينهم مسؤول في صلاح الدين وكركوك

2025-03-05 14:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مرور محافظة كركوك، يوم الأربعاء، بمصرع مدير الدفاع المدني بقضاء الشرقاط إثر حادث سير على طريق صلاح الدين-كركوك، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع بين سيارتين، الأولى حديثة الدفع الرباعي يستقلها مدير الدفاع المدني في قضاء الشرقاط المقدم معاذ يوسف، والسيارة الثانية نوع (بي إم دبليو) تعود لأهالي قضاء الضلوعية.

وبين المصدر، أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة آخرين، موضحاً أن موقع الحادث على الطريق الرئيسي بين كركوك وتكريت ضمن منطقة جبال حمرين باتجاه ناحية الرشاد، الواقعة على بعد 45 كم جنوب غربي كركوك".

وأضاف المصدر أن "الشرطة حضرت إلى موقع الحادث، حيث تم إخلاء جثة المقدم إلى الطب العدلي، والمصابين إلى مستشفيات كركوك لتلقي العلاج".

وفي صلاح الدين، أفاد مصدر أمني في مرور المحافظة، بمصرع ثلاثة أشخاص في حادث اصطدام مروع على طريق الموصل-بغداد قرب قضاء بيجي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم موظف في وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى إصابة مدني آخر بجروح بليغة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل الجثث إلى الطب العدلي.