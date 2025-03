بالصور: قرب إنجاز مشروع رئاسة جامعة الشطرة وكلية الهندسة ضمن مشاريع صندوق الإعمار

2025-03-05 14:00:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، عن قرب إنجاز مشروع إنشاء بناية رئاسة جامعة الشطرة والعمادة والأقسام العلمية لكلية الهندسة، ليكون صرحًا تعليمياً جديدًا يعزز قطاع التعليم العالي في المحافظة. وأكد الزيدي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن المشروع ينفذ وفق...

