منخفض جوي مندمج يضرب ذي قار ويهدد بأمطار رعدية غزيرة

2025-03-05 14:00:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تتأثر محافظة ذي قار اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي مندمج قادم من البحر المتوسط والبحر الأحمر، ما يسبب هطول أمطار رعدية على معظم المناطق، وفقًا لتوقعات دائرة أنواء الناصرية. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أكد مدير دائرة أنواء الناصرية أحمد كريم، أن تأثير المنخفض الجوي مستمر على المحافظة،...

