2025-03-05 14:25:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع، بأنّ الرسوم الجمركية التي باشر بفرضها على دول عدّة قد تتسبّب ببعض الاضطرابات في اقتصاد الولايات المتّحدة لكنّنا راضون عن ذلك. وقال ترامب إنّ الرسوم الجمركية ستجعل أميركا غنيّة وعظيمة مرة أخرى. هذا الأمر سيحدث، وسيحدث بسرعة كبيرة. ستكون هناك بعض الاضطرابات، لكنّنا راضون عن ذلك، وتأثيرها لن يكون كبيرا. وأضاف أنّ الرسوم الجمركية لا تتعلّق فقط بحماية الوظائف الأميركية. بل تتعلق بحماية روح بلادنا. وحذّر الرئيس الجمهوري من أنّ أولئك الذين لا يصنعون منتجاتهم في الولايات المتحدة سيضطرون إلى دفع رسوم جمركية ستكون في بعض الحالات كبيرة إلى حدّ ما. وفي خطابه هاجم ترامب الاتّحاد الأوروبي ودولا مثل كندا والبرازيل والهند والمكسيك وكوريا الجنوبية بسبب ما اعتبرها ممارسات تجارية غير عادلة. وقال هذا يحدث من قبل الأصدقاء والأعداء على حد سواء. هذا النظام ليس عادلا للولايات المتحدة، ولم يكن كذلك أبدا. وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستفرض على شركائها التجاريين في الثاني من أبريل تعرفات جمركية مماثلة لتلك المفروضة عليها. ووعد ترامب بأن تدرّ هذه الرسوم الجمركية عائدات بـتريليونات الدولارات، مؤكدا أنها ستخلق كذلك فرص عمل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام