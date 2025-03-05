2025-03-05 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - فاطمة رحمة

أكد محافظ ديالى، عدنان محمد عباس الشمري، اليوم الأربعاء، وجود خطط خاصة بالمجاري لـ 6 أقضية ونواحٍ في المحافظة، فيما بين أن نسبة الزراعة في ديالى تشكل 78 بالمئة.

وقال الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "من ضمن المشاريع التي تولي لها المحافظة اهتماماً كبيراً، هي البنى التحتية الخاصة بالأقضية والنواحي، ولا يخفى على أحد أن المحافظة مرت بأزمات سابقة بسبب عامل الإرهاب، لكن الان الأمن مستتب وقد خططنا لهذه المشاريع التي من ضمنها البنى التحتية الخاصة بالمجاري لـ 6 أقضية ونواحٍ في المحافظة".

وأضاف، أنه "لدينا اهتمام بشكل مباشر بالجانبين الصحي والتعليمي وبدعم من رئيس الوزراء من ناحية المشاريع والتمويل من الحكومة المركزية وعن طريق القرض الصيني"، مشيرا الى أنه "أحيل مستشفى ووضعنا الحجر الأساس له في قضاء المقدادية لمئة سرير، كذلك نحن في المحافظة بميزانيتنا الخاصة جهزنا خمسة مستشفيات، يحتوي كل مستشفى على خمسين سريراً وهذا يولد بالنتيجة اطمئناناً للمواطن وهي رسالة بأن الحكومة المحلية مهتمة بالجانبين الصحي والتعليمي والجوانب الاخرى تباعاً ومنها الجانب الرياضي أيضا".

وبين أن "نسبة الزراعة في ديالى تشكل 78 بالمئة ونأمل بالمطر ولدينا كذلك السدود مثل حمرين والعظيم والوند، نحن منظمون جدا بهذا الجانب، وفي حال لا تهطل أمطار فإننا مسيطرون لمدة ثلاث سنوات وأيضاً تنظيم كل ما نحتاجه".

وتابع، أن "هذا العام كانت نسبة الزراعة أكثر من 80 بالمئة وهو جانب مهم وقد حرصنا على وضع الخطط الخاصة بتوفير الموارد المائية بشكل كبير جداً".