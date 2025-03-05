يد العراق تستعد لكأس العرب بمعسكر مكثف في النجف

2025-03-05 15:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، مشاركة المنتخبالوطني للرجال في بطولة كأس العرب المقررة انطلاقها في شهر أيار المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، في تصريح لوكالة شفقنيوز، إن "الاتحاد العربي للعبة حدد موعد إقامة البطولة في الفترة من 4 إلى12 أيار المقبل"، مشيراً إلى أن "تونس أو الكويت ستكونان الخيارينالمطروحين لاستضافة البطولة، وسيتم حسم الدولة المضيفة خلال الاجتماع المقبلللاتحاد العربي".

وأضاف، أن "المنتخب العراقي سيبدأ معسكره التدريبي غداً الخميس فيمحافظة النجف، تحت إشراف المدير الفني الكرواتي بيركوفيتش، ويستمر لمدة أسبوع، فيإطار التحضيرات للبطولة".

وأشار إلى أن "26 لاعباً تم اختيارهم من قبل المدرب بعد متابعة الدوريالعراقي، و سيخضعون لاختبارات مكثفة لاختيار القائمة النهائية التي ستمثل العراقفي كأس العرب"، مبيناً أن "اللاعبين الذين سيتم اختيارهم في القائمةالنهائية سيخوضون معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، تحت إشراف الجهاز الفني، لضمانجاهزيتهم الكاملة قبل انطلاق البطولة".