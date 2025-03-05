اتحاد كرة صلاح الدين: نقص المنشآت وغياب التخطيط يعيقان تطور الرياضة بالمحافظة
2025-03-05 15:15:32 - المصدر: واع
صلاح الدين – واع - فليح العبيدي
كشف رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في محافظة صلاح الدين والرئيس الفخري لنادي العلم الرياضي، جواد نجم عبدالله الجبوري، عن أبرز الأسباب التي تقف وراء تراجع المستوى الرياضي في المحافظة، مؤكداً أن سوء الإدارة وغياب الدعم من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الرياضي .
وقال الجبوري في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاهتمام بالجانب الرياضي في صلاح الدين يكاد يكون معدوماً والحلول تتم بشكل ترقيعي وإعلامي فقط من دون تنفيذ خطط استراتيجية حقيقية. فلا توجد ملاعب نظامية أو بنى تحتية تلبي احتياجات الأندية، فيما تعاني مديرية الشباب والرياضة من ميزانية محدودة جدا لا تسهم في تطوير القطاع الرياضي."
غياب الاهتمام بالمواهب الرياضية
وفي ما يتعلق بالاهتمام بالمواهب الرياضية، أكد الجبوري أن "البنى التحتية متهالكة في المحافظة، مما يجعل الاهتمام بالمواهب أمراً شبه مستحيل في جميع الرياضات، وهناك بعض المبادرات الفردية من قبل رؤساء الاتحادات وبعض الأندية ذات القاعدة البسيطة، لكنها لا تكفي لتحقيق إنجازات مستدامة."
نقص المنشآت الرياضية
وعدّ الجبوري نقص المنشآت الرياضية السبب الرئيس في تراجع المستوى الرياضي، واصفاً صلاح الدين بأنها "أسوأ محافظة في العراق من حيث الاهتمام بالمنشآت الرياضية من حيث العدد والنوعية"، كما أشار إلى غياب أي خطط تطويرية في ظل سيطرة بعض الشخصيات، التي تستخدم شعارات دعم الشباب والرياضة فقط لتحقيق مكاسب خاصة".
معاناة نادي العلم الرياضي
وعن وضع نادي العلم الرياضي، أكد الجبوري أن النادي يواجه أزمة مالية خانقة. وقال: "النادي يحتاج إلى 50 مليون دينار شهرياً، لكننا نعتمد بنسبة 100% على الجهود الشخصية ومنذ ثلاثة أشهر لم نستطع تأمين رواتب اللاعبين واضطررنا إلى الاقتراض من شركات الصيرفة، على الرغم من المناشدات المتكررة للمسؤولين، لكن لم نحصل على أي دعم حتى الآن."
مشاريع متعثرة
أما بشأن المشاريع الرياضية المتعثرة، فقد كشف الجبوري عن أن "مشروع ملعب سعة 30,000 متفرج في المحافظة وصل إلى نسبة إنجاز 48% فقط وتوقف العمل فيه بشكل كلي، رغم المتابعات المستمرة مع وزارة الشباب والرياضة. أما مشروع ملعب سعة 5000 متفرج، فقد خُصص له مبلغ بسيط لا يلبي الطموح، إضافة إلى مشاريع قاعات كي إس بان التي أُحيل تنفيذها منذ عام 2011 بنسبة إنجاز 17% فقط من دون تسلم أي دفعات مالية.
وفي ختام حديثه، دعا الجبوري الإعلام إلى لعب دور أكبر في إيصال معاناة القطاع الرياضي إلى المسؤولين، مطالباً بضرورة إعادة النظر في دعم الأندية وتطوير المنشآت الرياضية لإنقاذ الرياضة في محافظة صلاح الدين.
كشف رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في محافظة صلاح الدين والرئيس الفخري لنادي العلم الرياضي، جواد نجم عبدالله الجبوري، عن أبرز الأسباب التي تقف وراء تراجع المستوى الرياضي في المحافظة، مؤكداً أن سوء الإدارة وغياب الدعم من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الرياضي .
وقال الجبوري في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاهتمام بالجانب الرياضي في صلاح الدين يكاد يكون معدوماً والحلول تتم بشكل ترقيعي وإعلامي فقط من دون تنفيذ خطط استراتيجية حقيقية. فلا توجد ملاعب نظامية أو بنى تحتية تلبي احتياجات الأندية، فيما تعاني مديرية الشباب والرياضة من ميزانية محدودة جدا لا تسهم في تطوير القطاع الرياضي."
غياب الاهتمام بالمواهب الرياضية
وفي ما يتعلق بالاهتمام بالمواهب الرياضية، أكد الجبوري أن "البنى التحتية متهالكة في المحافظة، مما يجعل الاهتمام بالمواهب أمراً شبه مستحيل في جميع الرياضات، وهناك بعض المبادرات الفردية من قبل رؤساء الاتحادات وبعض الأندية ذات القاعدة البسيطة، لكنها لا تكفي لتحقيق إنجازات مستدامة."
نقص المنشآت الرياضية
وعدّ الجبوري نقص المنشآت الرياضية السبب الرئيس في تراجع المستوى الرياضي، واصفاً صلاح الدين بأنها "أسوأ محافظة في العراق من حيث الاهتمام بالمنشآت الرياضية من حيث العدد والنوعية"، كما أشار إلى غياب أي خطط تطويرية في ظل سيطرة بعض الشخصيات، التي تستخدم شعارات دعم الشباب والرياضة فقط لتحقيق مكاسب خاصة".
معاناة نادي العلم الرياضي
وعن وضع نادي العلم الرياضي، أكد الجبوري أن النادي يواجه أزمة مالية خانقة. وقال: "النادي يحتاج إلى 50 مليون دينار شهرياً، لكننا نعتمد بنسبة 100% على الجهود الشخصية ومنذ ثلاثة أشهر لم نستطع تأمين رواتب اللاعبين واضطررنا إلى الاقتراض من شركات الصيرفة، على الرغم من المناشدات المتكررة للمسؤولين، لكن لم نحصل على أي دعم حتى الآن."
مشاريع متعثرة
أما بشأن المشاريع الرياضية المتعثرة، فقد كشف الجبوري عن أن "مشروع ملعب سعة 30,000 متفرج في المحافظة وصل إلى نسبة إنجاز 48% فقط وتوقف العمل فيه بشكل كلي، رغم المتابعات المستمرة مع وزارة الشباب والرياضة. أما مشروع ملعب سعة 5000 متفرج، فقد خُصص له مبلغ بسيط لا يلبي الطموح، إضافة إلى مشاريع قاعات كي إس بان التي أُحيل تنفيذها منذ عام 2011 بنسبة إنجاز 17% فقط من دون تسلم أي دفعات مالية.
وفي ختام حديثه، دعا الجبوري الإعلام إلى لعب دور أكبر في إيصال معاناة القطاع الرياضي إلى المسؤولين، مطالباً بضرورة إعادة النظر في دعم الأندية وتطوير المنشآت الرياضية لإنقاذ الرياضة في محافظة صلاح الدين.