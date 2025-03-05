"بغداد اليوم" تكشف احصائية المسجلين على مشروع "حسابي" من موظفي الاقليم

2025-03-05 15:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، (5 آذار 2025)، عن عدد المسجلين على مشروع حسابي من موظفي إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدد المسجلين في المشروع هم 400 ألف، وعدد الذين يستلمون رواتب على هذا المشروع من خلال بطاقة حسابي هم 250 ألف".

وأضاف أن "التقديم على مشروع حسابي يجري بانسيابية كبيرة، خاصة في محافظات دهوك وأربيل".

ويعد مشروع حسابي نقطة خلاف كبيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، اذ يرفض الآلاف من موظفي السليمانية هذا المشروع ويتهمونه بأنه مشروعا حكوميا تابعاً لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، حيث تظاهر العديد منهم في أكثر من مرة للمطالبة بتوطين رواتبهم على المصارف الاتحادية حصرا.