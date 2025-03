2025-03-05 15:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن وجود نحو ألف مدرسة كرفانية في مختلف محافظات العراق، مؤكدة أن المشاريع الجديدة ستسهم في القضاء على هذه المدارس . وقال المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى): إن "المدارس الكرفانية تُعد من أولويات الوزارة"، مؤكداً أن "العمل جارٍ على إنهاء ملف هذه […]

