2025-03-05 15:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن لدى تل أبيب القدرة على العودة للحرب، زاعماً أن قواته وصلت إلى قمة جبل الشيخ وغيرت وجه الشرق الأوسط. وتابع أنه بمساعدة أميركا يحصل الجيش الإسرائيلي على المزيد من السلاح. كما شدد على ضرروة إنجاز أهداف الحرب كاملة. ورأى أن رفع وتيرة الصناعات العسكرية المحلية […]

