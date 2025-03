إلغاء الإعفاء الأمريكي على الغاز الإيراني يضع العراق في مواجهة أزمة طاقة خانقة!

2025-03-05 15:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكدت لجنة الطاقة البرلمانية، اليوم الأربعاء، بأن إلغاء الإعفاء الأمريكي على الغاز الإيراني يفاقم أزمة الطاقة بالعراق. وكشف رئيس اللجنة، محمد نوري العبد ربه، في حديث تابعته(المدى)، عن "التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في العراق بسبب زيادة الأحمال"، مشددًا على "ضرورة وضع خطط استراتيجية محكمة لتفعيل المشاريع المرسومة". وأكد العبد ربه أن "مستقبل الكهرباء […]

