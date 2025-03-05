التربية: مشاريع جديدة للقضاء على المدارس الكرفانية

2025-03-05 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن وجود نحو ألف مدرسة كرفانية في مختلف محافظات العراق، مؤكدة أن المشاريع الجديدة ستسهم في القضاء على هذه المدارس .

وقال المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المدارس الكرفانية تُعد من أولويات الوزارة"، مؤكداً أن "العمل جارٍ على إنهاء ملف هذه المدارس بشكل تدريجي".

وأشار إلى، أن "هنالك نحو ألف مدرسة كرفانية، ومن المتوقع أن يتناقص عددها مع دخول العديد من المشاريع الجديدة في مناطق قريبة منها".

وأوضح السيد، أن "هذه المشاريع تشمل الأراضي التي تم اختيارها بالقرب من المواقع التي تضم مدارس كرفانية، مما يعزز من خطة الوزارة لاستبدال هذه المدارس بمبانٍ ثابتة وحديثة".

وأضاف أن "أي مشروع جديد يتم تنفيذه سيُسهم بشكل كبير في القضاء على المدارس الكرفانية، حيث تم اختيار المواقع بعناية لتلبية احتياجات التعداد السكاني في المناطق المختلفة".