الحشد الإيزيدي يعلق بشأن دعوة اوجلان لألقاء السلاح: لا تخصنا ونحن جزء من الحشد الشعبي

2025-03-05 16:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

أكد القيادي في الحشد الإيزيدي فهد حامد، اليوم الأربعاء (5 آذار 2025)، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لإلقاء السلاح وحل الحزب، لا علاقة لها بالفصائل الإيزيدية في سنجار.

وقال حامد في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الفصائل الإيزيدية هي جهات محلية من سكان قضاء سنجار، ولا صلة لها بحزب العمال الكردستاني"، مشدداً على أن "دعوة أوجلان لا تخصهم لأنهم جزء من هيئة الحشد الشعبي، ويؤدون مهام محددة تتعلق بحفظ الأمن في سنجار والمناطق المحيطة بها، ومنع تسلل عناصر داعش".

وأضاف أن "الحشد الإيزيدي يُعد جزءاً رئيسياً من هيئة الحشد الشعبي، ويرتبط بها مالياً وعسكرياً وإدارياً"، نافياً وجود أي صلة بحزب العمال الكردستاني".

كما اعتبر أن "الادعاءات التركية بشأن علاقتهم بالحزب تهدف إلى إيجاد مبرر لاستهداف قضاء سنجار".

يُذكر أن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا، وجّه مؤخراً دعوة لجماعته لإلقاء السلاح وحل الحزب، في رسالة نقلها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.







