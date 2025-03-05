وزارتان عراقيتان تتعهدان بالقضاء على تلوث الهواء بحلول 2028

2025-03-05 16:20:08 - المصدر: شفق نيوز

أكد وزيرا البيئة هه لو العسكري، والنفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، على ضرورة القضاء على التلوث الناتج عن حرق الغاز المصاحب في البلاد بحلول عام 2028، فيما بحثا جهود معالجة الانبعاثات وتطبيق المعايير البيئية للمعامل.

وقالت وزارة البيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء بينالوزيرين بحث عدداً من الملفات المهمة، أبرزها دعم صندوق حماية وتحسين البيئة،وتطوير أسواق الكربون عبر الشركة العامة لسندات الكربون".

كما ناقشا، بحسب البيان، "الإجراءات المتخذة لتحسين نوعية الوقودالمستخدم في محطات الكهرباء ومعامل الطابوق، بهدف خفض الانبعاثات الضارة".

وأكد وزير البيئة، بحسب البيان، "أهمية تكثيف الجهود لمعالجة التلوث،وتعزيز التعاون في مجال مراقبة الانبعاثات"، مشدداً على "ضرورة تزويدالجهات المختصة بأجهزة حديثة لقياس مستويات التلوث".

بدوره، أشار وزير النفط، إلى "التزام وزارته بالتعاون مع الفرقالرقابية ودعم المبادرات البيئية"، لافتاً إلى "أهمية تطبيق المعاييرالبيئية الحديثة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة".

وأضاف عبد الغني، أن "الحكومة نجحت في إبرام عقود استثمار الغازالمصاحب، ما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2028، إضافةً إلىالقضاء على التلوث الناتج عن حرق الغاز في الهواء، في خطوة نحو تحقيق تنميةمستدامة وتحسين البيئةفيالبلاد".