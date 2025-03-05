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إصابة 9 طالبات في حادث انقلاب حافلة جنوبي العراق

إصابة 9 طالبات في حادث انقلاب حافلة جنوبي العراق
إصابة 9 طالبات في حادث انقلاب حافلة جنوبي العراق
2025-03-05 16:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة 9 طالبات في حادث انقلاب حافلة على طريق الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حافلة صغيرة كانت تنقل طالبات على طريق النجف ـ الديوانية، تعرضت لانحراف المركبة ثم انقلابها، مما أسفر عن إصابة 9 طالبات بجروح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.

وأوضح المصدر أن الفرق الأمنية والطبية هرعت إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للطالبات المصابات، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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