2025-03-05 16:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، انطلاق المرحلة الأولى من مشروع “غابات بغداد المستدامة”. وقالت الأمانة في بيان تلقته منصة “إيشان”، إن “مشروع غابات بغداد المستدامة سيتم تنفيذه على أرض معسكر الرشيد، ليكون أكبر غابة حضرية في العراق بمساحة 12 مليون متر مربع، تضم أكثر من مليون شجرة معمرة”. وأضافت الأمانة أن “الشركة المنفذة باشرت أعمال […]

ظهرت المقالة أكبر غابة في العراق.. انطلاق المرحلة الأولى من مشروع “غابات بغداد المستدامة” أولاً على ايشان.



