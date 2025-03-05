مسلحون يقتحمون صيرفة ويسرقون أكثر من 100 مليون في ميسان

2025-03-05 17:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، (5 آذار 2025)، بان مجهولين سرقوا أكثر من 100 مليون دينار من مكتب صيرفة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "مجهولين أقدموا على كسر مكتب صيرفة (كي كارد) في منطقة العمارات القديمة وسط العمارة وسرقوا منه أكثر من 106 ملايين دينار".

وبين، ان "عملية السرقة تمت خلال فترة اغلاق المكتب" مشيرا الى، ان "الجهات الأمنية تجري تحقيقاً بالحادث".