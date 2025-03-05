في ذكرها الـ34.. كوسرت رسول يدعو الى الوحدة والتكاتف ومواصلة النضال من اجل تحقيق الحرية

2025-03-05 17:09:03 - المصدر: المسرى

بعث كوسرت رسول علي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الكوردي، دعا فيها الى الوحدة والتكاتف ومواصلة النضال من اجل تحقيق الحرية، وفيما يأتي نصها: “بمناسبة الذكرى السنوية للانتفاضة وتحرير كوردستان من قبضة النظام البعثي المحتل أهنئ عوائل الشهداء الابرار، البيشمركة الابطال، السجناء السياسيين، المعاقين، التنظيمات السرية، خلايا المسلحة، وجميع ابناء كوردستان. آمل أن نواصل [...]