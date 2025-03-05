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في ذكرها الـ34.. كوسرت رسول يدعو الى الوحدة والتكاتف ومواصلة النضال من اجل تحقيق الحرية

في ذكرها الـ34.. كوسرت رسول يدعو الى الوحدة والتكاتف ومواصلة النضال من اجل تحقيق الحرية
في ذكرها الـ34.. كوسرت رسول يدعو الى الوحدة والتكاتف ومواصلة النضال من اجل تحقيق الحرية
2025-03-05 17:09:03 - المصدر: المسرى
بعث كوسرت رسول علي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الكوردي، دعا فيها الى الوحدة والتكاتف ومواصلة النضال من اجل تحقيق الحرية، وفيما يأتي نصها: “بمناسبة الذكرى السنوية للانتفاضة وتحرير كوردستان من قبضة النظام البعثي المحتل أهنئ عوائل الشهداء الابرار، البيشمركة الابطال، السجناء السياسيين، المعاقين، التنظيمات السرية، خلايا المسلحة، وجميع ابناء كوردستان. آمل أن نواصل [...]

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