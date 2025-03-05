الخدمات النيابية: إنشاء عاصمة إدارية في بغداد سيخفف الزخم عن قلب العاصمة

2025-03-05 17:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأربعاء، أن مشاريع فك الاختناقات تنفذ لإنهاء 60 عقدة مرورية في العاصمة على مراحل وحزم، فيما أشارت إلى أن إنشاء عاصمة إدارية جديدة سيسهم بتخفيف الزخم عن قلب العاصمة.

وقال رئيس اللجنة النائب علي جاسم الحميداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاريع فك الاختناقات المرورية ضرورة لحل المشكلة التي تعاني منها العاصمة بغداد بوجود اكتظاظ في أعداد السيارات تجاوز الـ 3 ملايين".

وأضاف، أن "هذه المشاريع جاءت في توقيت مهم، حيث تشكل المرحلة الأولى من خطة معالجة الاختناقات، لكنها بحاجة إلى الاستكمال، وهنالك حزم أخرى تصل إلى 60 مشروعًا تحل العقد المرورية الموجودة، ويخف الزخم بشكل ملحوظ".

وعن المقترحات الإضافية لتخفيف الضغط في مركز العاصمة أوضح الحميداوي، أن "هنالك دراسة لإنشاء عاصمة إدارية خارج العاصمة بغداد، تضم جميع مؤسسات الدولة في موقع واحد، مما سيسهم في تخفيف الضغط على قلب العاصمة وكذلك الحد من البيروقراطية وتسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين من خلال وجود الوزارات والدوائر الحكومية في مكان واحد".