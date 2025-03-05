بالتعاون مع وزارة التربية.. إطلاق مشروع نوعي لمحو الأمية في العراق

2025-03-05 17:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع "اقرأ" النوعي الهادف إلى القضاء على الأمية في البلاد بالتعاون مع وزارة التربية، من خلال مساهمة المعلمين والمدرسين في تعليم القراءة والكتابة للأميين ضمن جهود وطنية شاملة لتعزيز التعليم.وقال نقيب المعلمين عدي العيساوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النقابة أطلقت مشروع (اقرأ)، الذي يعتمد على فكرة بسيطة لكنها فعالة ونوعية، حيث يقوم كل معلم أو مدرس بتبني شخص أمي وتعليمه القراءة والكتابة، مما قد يسهم في محو أمية أكثر من مليون شخص سنويًا".وأضاف، أن "النقابة تعمل بالشراكة مع وزارة التربية على تطوير مناهج وبرامج تدريبية لدعم هذا المشروع، إلى جانب مبادرات أخرى تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر التدريسية وتحسين جودة التعليم في العراق".وأكد العيساوي، أن "العلاقة المهنية الإيجابية بين الوزارة والنقابة خلال الفترة الأخيرة أثمرت عن مشاريع مهمة في مجال التدريب والتطوير، مما يعزز فرص تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع".