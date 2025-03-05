نقابة أطباء العراق توسع القبول في الدراسات العليا

2025-03-05 17:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت نقابة أطباء العراق، اليوم الأربعاء، عن توسيع القبول في الدراسات العليا لطلبة الدراسات الطبية، مؤكدة قرب إطلاق مشروع الوصفات الطبية الإلكترونية.

وقال نقيب الأطباء، حسنين صفاء، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النقابة وبالتعاون مع الجهات الحكومية، خاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس العراق للاختصاصات الطبية، عملت على توسيع القبول في الدراسات العليا لطلبة الدراسات الطبية".

وأضاف، أن "النقابة وبمساعدة مجلس الوزراء، تمكنت من إصدار قرار يقضي بإعادة تعيين 490 طبيباً من تاركي الخدمة، وهي قضية كانت عالقة منذ عام 2018، حيث كانوا يتنقلون بين الدوائر الحكومية من دون حسم وضعهم الوظيفي".

وأشار إلى أنه "تم تنظيم دورات تدريبية منتظمة للأطباء تُعقد كل أسبوعين، وفقاً لاحتياجاتهم التخصصية"، مؤكدا أن "النقابة تسعى لتنفيذ العديد من المشاريع المهمة خلال الفترة المقبلة، ليس فقط لخدمة الأطباء، ولكن أيضا لحماية حقوق المواطنين وتحسين الخدمات الصحية".

وأوضح أن "التغيرات السياسية التي شهدها العراق منذ عام 2003 وحتى 2017 أثرت بشكل كبير في دور النقابة بتنظيم العمل الطبي في القطاع الخاص، ما أدى إلى وجود فجوة تنظيمية في العيادات والقطاع الخاص، إلا أنه منذ عام 2017، استعادت النقابة دورها في ضبط وتنظيم العيادات الخاصة وفقاً للقوانين النافذة".

ولفت إلى أن "النقابة تعمل حاليا على إعادة هيكلة وتسجيل العيادات لضمان الامتثال للمعايير الطبية والقانونية"، مؤكدًا أن "هذا الجهد بدأ ينعكس إيجابياً على الأطباء والمرضى على حد سواء".

وفي ما يتعلق بمشكلة عدم وضوح الوصفات الطبية، ذكر أن "القوانين، بما في ذلك قانون ممارسة مهنة الصيدلة وبروتوكولات نقابة الأطباء، تشترط استخدام وصفة طبية مطبوعة أو مكتوبة بخط واضح"، مبينا أن "الكتابة بخط واضح تُعد محرراً قانونياً معتمداً، وقد تغني أحيانا عن التوقيع".

وأشار إلى أنه "سيتم إطلاق مشروع جديد قريبا يتعلق بتطبيق الوصفات الطبية الإلكترونية، حيث ستُوثق جميع الوصفات بشكل إلكتروني، ما يسهم في تحسين الدقة، وتسهيل صرف الأدوية، والحد من التجاوزات المحتملة في هذا المجال".