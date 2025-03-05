السوداني يعفي "شقيق زعيم بابليون" من منصبه في الحشد الشعبي

2025-03-05 17:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قراراً بإعفاء "أسامة الكلداني" من منصبه كنائب قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي، وفق ما أفاد به مصدر أمني اليوم الأربعاء .

وأكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن السوداني قد أصدر قراراً بإعفاء أسامة الكلداني، شقيق زعيم "كتائب بابليون"، من منصبه كنائب قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الكلداني قد ظهر على مواقع التواصل في فيديوهات وهو يتجول بسيارات فارهة في مشاهد أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واستفسارات عن مصدر تلك الثروة.