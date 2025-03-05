رئيس تركمانستان يدعو السوداني لحضور منتدى السلام في عشق آباد

2025-03-05 17:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني، يوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية تركمانستان، سردار بردي محمدوف، التعاونبمجال الطاقة والغاز، فيما تلقى دعوة لحضور منتدى السلام في عشق آباد.

وقال المكتبالإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، أجرىمباحثات هاتفية مع محمدوف، حيث ناقشا سبل تعزيز آفاقالتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، وتعزيز العلاقات التجاريةوالاقتصادية، إضافة إلى بحث دعم الاستثمارات والتعاون في مشاريع الطاقة ولاسيما فيمجالات الغاز، والمنتجات النفطية، والطاقة المتجددة".

وأضاف المكتب أن السوداني "تلقى دعوة من محمدوفلحضور المنتدى الدولي للسلام، الذي سيعقد في العاصمة عشق آباد في كانون الأول منالعام الحالي، حيث سيُناقش خلاله عدد من القضايا الدولية الراهنة، والتنميةالمستدامة والتعاون المشترك".

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024،اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا،عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.