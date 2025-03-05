أتلتيكو‎ يفشل في الفوز على الريال بـ12 مباراة متتالية

2025-03-05 17:35:02 - المصدر: واع

متابعة- واعلم يحقق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني الفوز في جميع مبارياته التي خاضها ضد ريال مدريد في ملعبه.فقد أتمّ أتلتيكو مدريد مباراة الديربي الـ12 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، دون تحقيق الفوز على ملعب ريال مدريد منذ آخر فوز له في الـ27 من فبراير (شباط) عام 2016 بهدف وحيد أحرزه النجم الفرنسي أنطوان غريزمان.‎لم يحقق "الروخيبلانكوس" الفوز أمام "الميرينغي" في ملعب الأخير منذ عام 2016.حتى أنه لم ينجح في الفوز عليه في المباراة الاستثنائية بموسم 2020-2021 الذي حقق لقبه رجال سيميوني- التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.وانتهت مباريات الدربي الـ12 بين الفريقين بواقع 6 انتصارات للريال والتعادل في مثلها.