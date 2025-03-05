"فوانيس رمضان".. حكومة البصرة تكشف كلفة المشروع الحقيقية

2025-03-05 17:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت الحكومة المحلية في البصرة، يوم الأربعاء، التكلفة الحقيقيةلمشروع "فوانيس رمضان" بعد الحديث المتداول عن صرف المحافظة أكثر من 9 ملياراتدينار على هذه الزينة.

وقال نائب محافظ البصرة الإداري، ماهر العامري، لوكالة شفق نيوز، إن"المشروع من مشاريع ديوان المحافظة ولا علاقة له بالبلدية، وتكلفته 798 مليوندينار فقط، لكل المجسمات والفوانيس المنفذة في شوارع المدينة".

وتابع العامري، أن "تكلفة المشروع المتداولة وما تم إعلانه من قبلأحد أعضاء المجلس غير صحيح، وسنتوجه للقضاء في حق كل من يضلل الرأي العام ويسيء لسمعةالمحافظة".

وكان عضو مجلس محافظة البصرة، علي العبادي، قال الاثنين الماضي، إن"المبالغ المصروفة على مشروع فوانيس رمضان، إن كانت صحيحة، فهي تعد هدراً للمالالعام، خاصة في ظل الحاجة الملحة لدعم المراكز الصحية وبناء المستشفيات والمدارس فيالبصرة".

وأشار العبادي خلال حديث سابق لوكالة شفق نيوز إلى "مخاطبة البلديةللكشف عن حقيقة المبلغ المتداول البالغ 9 مليارات دينار عراقي، والذي انتشر عبر مواقعالتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مطالبة الشركة المنفذة بتوضيح تفاصيل المشروع وكلفتهالفعلية".

وقبل أيام قليلة من شهر رمضان، تزينت محافظة البصرة بالفوانيس المضيئةوالأهلة الذهبية، وسط حديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف المحافظة أكثر من 9 ملياراتدينار على هذه الزينة.