البصرة.. إنزال أولى قطع "النفق المغمور" في خور الزبير

2025-03-05 17:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مصدر في الموانئ العراقية، يوم الأربعاء، عن نجاح الشركة الهولندية بإنزال أولى قطع النفق المغمور في قناة خور الزبير الملاحية، دون أي ملاحظات تذكر.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الإنزال جرت بانسيابية عالية ومثلما هو مخطط لها، حيث نجحت الشركة المنفذة بإنزال القطعة بالكامل في مياه البحر، من دون تسجيل أي ملاحظة".

وأضاف أن "القطعة التي أنزلت في مياه البحر تمثل أهم مراحل النفق المغمور كونها تربطه بالطريق البري، ومنها تكمل باقي أجزاء النفق".

وفي وقت سابق أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، بدء الشركة المنفذة لمشروع النفق المغمور بتركيب عوامات التعويم وأبراج المساحة بالإضافة إلى أجهزة (GPS) على القطعة الأولى منه، وذلك استعدادا لتنزيلها داخل مسار النفق في قناة خور الزبير الملاحية.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، إن "تركيب العوامات وأجهزة المساحة و(GPS) يأتي لتوثيق وتحديد المسار بدقة، وهو جزء من التحضيرات اللازمة لضمان نجاح تنفيذ النفق المغمور الذي سيسهم في زيادة قدرة استقبال البضائع التي تمر من خلاله تحت قناة خور الزبير".

يشار إلى أن الفرطوسي، أكد في مؤتمر صحفي سابق، أن العمل بالنفق المغمور سينتهي مع نهاية العام الحالي.

و"النفق المغمور" هو أحد المشروعات الحيوية في ميناء الفاو الكبير، الذي يقع في جنوب محافظة البصرة، ويربط بين الفاو ومنطقة أم قصر في جنوب العراق أيضا عن طريق البحر.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، وصول نسبة الإنجاز بالطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر، إلى 97%، فيما بينت أنه سيحسن حركة النقل بين الموقعين.