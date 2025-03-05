قرار مالي مفاجئ يربك الموظفين ويؤثر على أوضاعهم المعيشية- عاجل

2025-03-05 17:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي، حيدر الشيخ، اليوم الأربعاء (5 آذار 2025)، عن قرار صادر من وزارة المالية تسبب في ضرر كبير للموظفين المدنيين والعسكريين في مختلف مؤسسات الدولة.

وقال الشيخ، لـ ”بغداد اليوم”، إن: "الوزارة أصدرت تعميما بتاريخ 12 كانون الثاني 2025، يقضي بإيقاف جميع إجراءات النقل، الترفيعات، والعلاوات، ما أثر بشكل مباشر على أوضاع الموظفين المالية والمهنية".

وأشار إلى أن "هذا القرار أدى إلى حرمان العديد من الموظفين من استحقاقاتهم الوظيفية، لا سيما الترفيعات التي تعتمد على حذف واستحداث الدرجات الوظيفية، والتي قد تزيد رواتب بعضهم بأكثر من 100 ألف دينار".

وأضاف الشيخ، أن "وزارة المالية لم يكن ينبغي لها إصدار هذا التعميم، خاصة أن قانون الموازنة الثلاثية يربط ترفيعات الموظفين بجداول الموازنة وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم التصويت عليها في مجلس النواب".

ويترقب الموظفون موقفا حكوميا واضحا إزاء هذا القرار، وسط دعوات لإعادة النظر فيه تجنبا للمزيد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية.



