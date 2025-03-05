خان مرجان... تحفة تاريخية تستعيد بريقها مع اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية 2025

2025-03-05 18:00:04 - المصدر: فرانس 24

تعد بغداد واحدة من أقدم المدن في التاريخ، حيث تحمل بين جدرانها قصصًا وحضاراتٍ تعود لمئات السنين. وفي إطار جهودها لإحياء تراثها الثقافي وتعزيز السياحة، فإن السلطات العراقية تسعى حثيثًا إلى تجديد المعالم التاريخية التي تمثل الهوية الثقافية للمدينة. من بين هذه المعالم، يبرز خان مرجان كواحد من أبرز الرموز التاريخية، الذي يتطلب إعادة تأهيل ليتماشى مع رؤية بغداد كعاصمة للسياحة العربية لعام 2025.