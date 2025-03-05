وزير الدفاع والسفيرة الإسبانية يبحثان التعاون بين البلدين
2025-03-05 18:20:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
بحث وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الإسبانية في العراق أليثيا ريكو بولجار، التعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، استقبل في مكتبه بمقر الوزارة، يوم الأربعاء، السفيرة الإسبانية أليثيا ريكو بولجار، والملحق العسكري الإسباني المقدم دييغو روميرو رودريغيز".
وأضافت، أنه "جرى- خلال اللقاء الذي حضره كبار ضباط وزارة الدفاع- بحث التعاون المشترك بين البلدين".
بحث وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الإسبانية في العراق أليثيا ريكو بولجار، التعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، استقبل في مكتبه بمقر الوزارة، يوم الأربعاء، السفيرة الإسبانية أليثيا ريكو بولجار، والملحق العسكري الإسباني المقدم دييغو روميرو رودريغيز".
وأضافت، أنه "جرى- خلال اللقاء الذي حضره كبار ضباط وزارة الدفاع- بحث التعاون المشترك بين البلدين".