وزير الدفاع والسفيرة الإسبانية يبحثان التعاون بين البلدين

2025-03-05 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الإسبانية في العراق أليثيا ريكو بولجار، التعاون المشترك بين البلدين.وذكرت وزارة الدفاع في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، استقبل في مكتبه بمقر الوزارة، يوم الأربعاء، السفيرة الإسبانية أليثيا ريكو بولجار، والملحق العسكري الإسباني المقدم دييغو روميرو رودريغيز".وأضافت، أنه "جرى- خلال اللقاء الذي حضره كبار ضباط وزارة الدفاع- بحث التعاون المشترك بين البلدين".