2025-03-05 18:25:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكد رئيس هيئة استثمار صلاح الدين، أمين عزيز جواد الداودي، اليوم الأربعاء، منح إجازات استثمارية لتنفيذ 15 مشروعًا جديدًا من أصل 50 تستعد المحافظة لتنفيذها خلال العام الحالي.وقال الداودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المشاريع تشمل قطاعات الإسكان والتجارة والصحة والتعليم والزراعة"، مشيرًا إلى، أن " 15 مشروعًا منها تمت إحالتها بالفعل ومنحت إجازات استثمارية، فيما لا تزال بقية المشاريع قيد الإحالة والإجراءات القانونية اللازمة".وأضاف، أن "هذه المشاريع تم إعداد فرصها الاستثمارية في نهاية عام 2024، وبدأ العمل بها مطلع عام "2025"، موضحًا، أن "بعضها يتركز في مركز محافظة صلاح الدين مدينة تكريت".وفي ما يتعلق بتكاليف المشاريع، أوضح الداودي أنها تختلف بحسب نوع المشروع، لافتًا إلى، أن "كلفة أحد المستشفيات الأهلية الاستثمارية بلغت 35 مليون دولار، بينما تتباين تكاليف المشاريع الأخرى حسب طبيعتها وحجمها الاستثماري".وأكد، أن "تمويل هذه المشاريع يتم من قبل المستثمرين أنفسهم، نظرًا لكونها استثمارات خاصة وليست مشاريع حكومية تمولها الوزارات أو الجهات الرسمية".وأشار الداودي إلى، "وجود 75 مشروعًا متأخرًا أو متعثرًا، تم حسم 53 منها، فيما تم توجيه إنذارات أولية وثانية للمستثمرين المتأخرين، قبل إحالة مشاريعهم إلى الغرامات التأخيرية".وأضاف، أن "بعض المستثمرين راجعوا الهيئة لتقديم تبريرات مدعومة بتقارير استشارية، بينما تم فرض الغرامات على غير الملتزمين، مع التلويح بسحب المشاريع في حال عدم تسوية المخالفات".