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كركوك تؤهل الطريق الرابط مع السليمانية بكلفة 35 مليار دينار

كركوك تؤهل الطريق الرابط مع السليمانية بكلفة 35 مليار دينار
كركوك تؤهل الطريق الرابط مع السليمانية بكلفة 35 مليار دينار
2025-03-05 18:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار طه، يومالاربعاء، عن وضع حجر الأساس لمشروع تطوير طريق كركوك - السليمانية بكلفة 35 ملياردينار عراقي.

وقال طه في حديث لعدد من وسائل الإعلام، من بينهاوكالة شفق نيوز، إن "إدارة محافظة كركوك وضعت اليوم حجر الأساس لمشروع تطويروتوسعة طريق كركوك – السليمانية، لحاجة الطريق للصيانة".

وأضاف أن "مدة المشروع 365 يوما، وبكلفة 35مليار دينار عراقي"، مبينا أن "المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتجيةوالخدمية التي تؤمن لمواطني كركوك أفضل الخدمات".

يذكر أن طريق كركوك – السليمانية، يعاني من تخسفاتومطبات ويتسبب بالكثير من حوادث السير.

وفي مطلع العام الماضي، باشرت بلدية كركوك، بتأهيلالطريق الخارجي الرابط بين محافظتي كركوك -السليمانية وصولاً إلى سيطرة جيمن، حيث عملتعلى معالجة التخسفات والأضرار الموجودة فيه. 

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