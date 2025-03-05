كركوك تؤهل الطريق الرابط مع السليمانية بكلفة 35 مليار دينار

2025-03-05 18:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار طه، يومالاربعاء، عن وضع حجر الأساس لمشروع تطوير طريق كركوك - السليمانية بكلفة 35 ملياردينار عراقي.

وقال طه في حديث لعدد من وسائل الإعلام، من بينهاوكالة شفق نيوز، إن "إدارة محافظة كركوك وضعت اليوم حجر الأساس لمشروع تطويروتوسعة طريق كركوك – السليمانية، لحاجة الطريق للصيانة".

وأضاف أن "مدة المشروع 365 يوما، وبكلفة 35مليار دينار عراقي"، مبينا أن "المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتجيةوالخدمية التي تؤمن لمواطني كركوك أفضل الخدمات".

يذكر أن طريق كركوك – السليمانية، يعاني من تخسفاتومطبات ويتسبب بالكثير من حوادث السير.

وفي مطلع العام الماضي، باشرت بلدية كركوك، بتأهيلالطريق الخارجي الرابط بين محافظتي كركوك -السليمانية وصولاً إلى سيطرة جيمن، حيث عملتعلى معالجة التخسفات والأضرار الموجودة فيه.